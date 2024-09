Edeka Nord hat Matthias Biermann (Foto) zum weiteren Geschäftsführer des Fleischwerks ernannt. Der langjährige Mitarbeiter begann seine Karriere als Auszubildender und stieg über verschiedene Positionen auf. In seiner neuen Rolle verantwortet Biermann die Bereiche Produktion und Logistik.

Bildquelle: Edeka Nord

Edeka Nord hat Matthias Biermann zum weiteren Geschäftsführer des Fleischwerks ernannt. Dies teilte das Unternehmen mit. Biermann, der seine Laufbahn im Jahr 2000 als Auszubildender bei Edeka Nord begann, hat seine neue Position bereits übernommen.

Der Werdegang Biermanns bei Edeka Nord erstreckt sich über fast 25 Jahre. Nach seiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann wechselte er 2002 in das Fleischwerk, wo er zunächst im Bereich Qualitätssicherung arbeitete. 2007 stieg er zum stellvertretenden Werkleiter auf und übernahm 2014 die Position des Werkleiters.

Parallel zu seiner beruflichen Entwicklung bildete sich Biermann kontinuierlich weiter. Er erwarb den Abschluss des Handelsfachwirts sowie einen Bachelor of Arts im Handelsmanagement. Zudem absolvierte er erfolgreich interne Edeka-Programme zur Nachwuchs- und Führungskräfteförderung.

Biermann übernimmt Verantwortung für Produktion und Logistik

In seiner neuen Funktion wird Biermann gemeinsam mit Stephan Weber die Geschäfte des Fleischwerks führen. Biermann verantwortet dabei die Bereiche Produktion und Logistik, während Weber für den Vertrieb zuständig ist. „Ich freue mich darauf, mit unserem starken Fleischwerkteam weiterhin einen großen Beitrag dafür zu leisten, unsere Kaufleute im Sortiment Fleisch und Wurst in der Pole-Position zu halten“, zitiert das Unternehmen Biermann in der Mitteilung.

Edeka Nord ist eine von sieben genossenschaftlich organisierten Großhandlungen des Edeka-Verbundes. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben rund 620 Märkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von über 821.000 Quadratmetern. Der Konzernumsatz belief sich laut Mitteilung auf 3,96 Milliarden Euro. Das Absatzgebiet umfasst Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Niedersachsens und Brandenburgs. Edeka Nord beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 6.200 Mitarbeiter.