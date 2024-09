Der Kundenmonitor 2024 zeigt, welche Händler im Lebensmitteleinzelhandel, Drogerie- und Biomarktsektor bei den Kunden besonders gut abschneiden. In der repräsentativen Verbraucherstudie von ServiceBarometer haben sich Alnatura, dm und Aldi Süd durch ihre hohe Kundenzufriedenheit als klare Spitzenreiter in ihren Bereichen herauskristallisiert.

Bildquelle: Getty Images

Die diesjährigen Ergebnisse des Kundenmonitors 2024 machen deutlich, dass Alnatura, dm und Aldi Süd zu den beliebtesten Einkaufsstätten zählen. In der repräsentativen Verbraucherstudie der ServiceBarometer AG, an der über 27.000 Menschen teilnahmen, bewerteten die Verbraucher ihre Einkaufserlebnisse, wobei diese drei Unternehmen durch Qualität, Preis-Leistung und Service besonders überzeugten.

Bei den Biomärkten konnte sich Alnatura erneut als klarer Spitzenreiter behaupten. Zum dritten Mal in Folge erreichte der Bio-Pionier den ersten Platz mit einer herausragenden „Gesamtzufriedenheitsnote von 1,76“. Besonders gelobt wurden die „Auswahl und Qualität der Bio-Produkte“ sowie die Frische der Waren, die sich laut der Studie deutlich von der Konkurrenz abhebt. Alnatura sicherte sich „Platz 1 von 33 in 48 Kategorien“. Geschäftsführer Lucas Rehn dankte den Kunden für die „anhaltende Wertschätzung“ und betonte, dass das positive Feedback „Freude und Ansporn zugleich“ sei.

Auch der Drogeriemarkt dm konnte erneut überzeugen und bleibt mit einer Gesamtnote von 1,79 Spitzenreiter unter den Drogeriemärkten. In 37 von 39 Kategorien dominierte dm seine Mitbewerber, insbesondere in den Bereichen „Preis-Leistungsverhältnis, Freundlichkeit der Mitarbeiter und Warenpräsentation“. Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: „Über die sehr positiven Bewertungen freuen wir uns sehr, zeigen sie doch, dass unser an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtetes drogistisches Sortiment und unser beharrlicher Einsatz für eine lebenswerte Zukunft von Menschen positiv wahrgenommen wird.“

Bei den Discountern verteidigte Aldi Süd auch in diesem Jahr den ersten Platz und wurde für sein „bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ sowie für die „Qualität und Auswahl der Eigenmarken“ besonders gelobt. Die Kunden schätzen zudem die große Auswahl an veganen und vegetarischen Produkten, die mittlerweile einen Anteil von 60 Prozent im Sortiment ausmachen.

Die Ergebnisse des Kundenmonitors 2024 zeigen, dass Discounter wie Aldi und Lidl mit einem Zufriedenheitswert von 2,14 insgesamt besser abschneiden als die LEH-Supermärkte, die bei 2,13 verharren. Besonders die Großflächenmärkte verzeichneten einen leichten Rückgang. Globus SB-Warenhäuser konnten sich dennoch mit einem Spitzenwert von 83 Prozent bei der Kundenwertschätzung hervorheben.