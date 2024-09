Bildquelle: Manuel Glasfort

Seit Donnerstagmorgen treten bundesweit erhebliche Störungen bei Kartenzahlungen auf. Ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft teilte mit, dass vor allem Debit- und Kreditkarten betroffen sind. Bei Girokarten sei in Einzelfällen noch eine Bezahlung über Lastschrift möglich. Betroffen war unter anderem Aldi Nord, wo elektronische Bezahlmöglichkeiten nach Angaben eines Sprechers gegen Mittag flächendeckend nicht zur Verfügung standen. Am frühen Nachmittag teilte der Sprecher mit, dass die elektronischen Bezahlmethoden in den Märkten wieder funktionierten. Konkurrent Lidl teilte dagegen mit, überhaupt nicht von Störungen betroffen gewesen zu sein.

Die Deutsche Kreditwirtschaft führt die Störung auf Probleme bei einem IT-Dienstleister und bei an diesen angeschlossenen Anbietern zurück. Es handelt sich dabei um First Data, eine Tochter des US-Konzerns Fiserv, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. First Data erklärte: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren.“

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) steht nach eigenen Angaben im Austausch mit den Betroffenen und den zuständigen Behörden. Die Deutsche Kreditwirtschaft schließt nach aktuellem Kenntnisstand eine Cyberattacke aus.

Der Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft betonte: „Geldautomaten der Banken und Sparkassen sind hiervon nicht betroffen.“ Verbraucher können also weiterhin Bargeld abheben. Für Händler und Kunden bedeuten die Störungen jedoch erhebliche Einschränkungen beim bargeldlosen Bezahlen. Wann die Probleme behoben sein werden, ist derzeit noch unklar.