Die Deutsche Getränke-Logistik (DGL) baut ihr Netzwerk in Norddeutschland aus. Das Unternehmen eröffnet einen neuen Standort in Bremen und übernimmt ein Logistikzentrum in Hannover. Die Expansion soll die Position der DGL in der Mehrweggetränke-Verteilung stärken.

Die Deutsche Getränke-Logistik (DGL) baut ihr Netzwerk im Norden Deutschlands aus. Das Unternehmen, hinter dem die Braukonzerne Radeberger und Veltins stehen, will einen neuen Standort in Bremen eröffnen und ein bestehendes Logistikzentrum in Hannover übernehmen, wie die DGL mitteilte.

In Bremen mietet die DGL eine Fläche von 15.000 Quadratmetern an. Das Unternehmen will diese in den kommenden Monaten zu einem „hochflexiblen Getränkelogistik-Standort“ umbauen. Etwa 50 Mitarbeiter sollen dort künftig arbeiten. „Wir haben ein ehrgeiziges Timing, um den aufgerüsteten Standort in der Hansestadt möglichst schnell ans Netz gehen zu lassen“, zitierte die DGL ihren Geschäftsführungsvorsitzenden Markus Rütters in der Mitteilung.

In Hannover-Langenhagen übernimmt die DGL einen bestehenden Standort von Splendid Drinks. Die Übernahme soll zum 1. Januar 2025 erfolgen, sofern das Bundeskartellamt zustimmt. Die DGL spricht von einem Asset-Deal, bei dem sie auch die Mitarbeiter übernimmt. Am Standort Hannover sollen künftig 85 Beschäftigte auf einer Hallenfläche von 9.000 Quadratmetern und einem Außengelände von 20.000 Quadratmetern arbeiten.

DGL-Chef Rütters sieht Vorteile für Lebensmitteleinzelhandel

„Der DGL gelingt die erfreuliche Schließung weißer Flecken innerhalb unserer marktadäquaten Netzwerk-Struktur, was der Lebensmitteleinzelhandel fortan zu schätzen weiß“, erklärte Rütters. Die Erweiterung sei notwendig geworden, um regional flexibler zu werden und auf Marktveränderungen zu reagieren.

Die DGL bezeichnet sich als einen der leistungsfähigsten Mehrweglogistiker Deutschlands. Das 2019 gegründete Unternehmen sieht sich nach eigenen Angaben als neutraler Partner von Herstellern und Handel. Mit den neuen Standorten will die DGL ihre Position in der Verteilung von Mehrweggetränken in Norddeutschland stärken.

Mehr zu den Umwälzungen in der Getränkelogistik lesen Sie hier.