Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland hat seine Fleischprodukte der Eigenmarke K-Bio umgestellt und erfüllt ab sofort die Bioland-Richtlinien. Darunter fallen 17 Fleischprodukte, die nach den Vorgaben des Verbandes produziert werden, wie Hackfleisch und Gulasch.

Die Umstellung auf Bioland sei Teil des langfristigen Plans von Kaufland, das Sortiment nachhaltiger und tierfreundlicher zu gestalten, so das Unternehmen. „Mit Beginn unserer Bioland-Partnerschaft vor zwei Jahren haben wir klargemacht, wie wichtig uns eine langfristige Verbesserung von Umwelt- und Sozialstandards in der Lieferkette und eine verantwortungsvolle Produktion von Lebensmitteln sind“, so Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische bei Kaufland.

Die Bioland-Vorgaben gehen über die EU-Bio-Richtlinien hinaus. Tiere müssen Weidegang haben und regional angebautes Futter erhalten, um Transportwege zu verkürzen. Zudem wird jährlich eine umfassende Tierwohlkontrolle durchgeführt.

Kaufland reagiere damit auf die steigende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und biete mittlerweile über 150 Produkte mit Bioland-Zertifikat an. Neben Fleisch erfüllten auch andere Produkte, wie Milch, Nudeln und Apfelmus der Eigenmarke K-Bio, die Bioland-Standards.