Der Onlineversandhändler Amazon hat ein neues Logistikzentrum in Horn-Bad Meinberg eröffnet. In der ostwestfälischen Stadt sollen bis Jahresende knapp 2.000 Menschen beschäftigt sein, teilte das Unternehmen mit. Zunächst arbeiten dort rund 400 Angestellte.

Das Zentrum ist das sechste von Amazon in Nordrhein-Westfalen. In dem Gebäude, das größer als sieben Fußballfelder ist, lagern vor allem kleinere und mittlere Artikel wie Bücher, DVDs und Schuhe. Insgesamt finden dort mehr als 20 Millionen Produkte Platz. Hunderte Transportroboter bringen mobile Regale mit den Waren zu den Mitarbeitern.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte bei der Eröffnung die Standortvorteile des Bundeslandes: „Nordrhein-Westfalen ist infrastruktureller und wirtschaftlicher Knotenpunkt im Herzen Europas und verbindet logistische Netzwerke über den ganzen Kontinent.“

Amazon plant weitere Investitionen in Deutschland

Amazon beschäftigt nach eigenen Angaben in Deutschland etwa 38.500 fest angestellte Mitarbeiter, ein Drittel davon in NRW. Bundesweit betreibt das Unternehmen mehr als 100 Standorte, darunter 22 Logistikzentren. Im Juni kündigte Amazon an, weitere zehn Milliarden Euro in Deutschland investieren zu wollen.

Der Onlinehändler dominiert den deutschen E-Commerce-Markt. Laut HDE-Monitor stehen die Marktplätze und der Eigenhandel des Konzerns für rund 60 Prozent des gesamten Online-Handels in Deutschland.