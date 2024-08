Alnatura erweitert zum 1. Oktober 2024 seine Geschäftsführung. Christina Rüter übernimmt den Bereich strategische Markenführung und Produktmanagement, wie das Bio-Unternehmen mitteilte. Die diplomierte Betriebswirtin bringt langjährige Erfahrung in der Marken- und Sortimentsstrategie mit. Zuletzt arbeitete Rüter als Co-Gründerin und Partnerin bei der Markenstrategie-Agentur Integrity Design in Hamburg. Zuvor sammelte sie Erfahrungen im Produktmanagement bei Unilever und im internationalen Marketing bei Schwarzkopf & Henkel.

Alnatura beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3.500 Mitarbeiter, darunter 120 Auszubildende. Im Geschäftsjahr 2022/2023 erzielte das Unternehmen einen Netto-Umsatz von 1,149 Milliarden Euro. Aktuell betreibt Alnatura 153 Supermärkte in 74 Städten in 14 Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert und in 15 Ländern vertrieben.