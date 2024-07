Zum Jahreswechsel wird Lukas Klunke Managing Director des Bereichs Marketing & Communications (MarCom) bei Aldi Nord Deutschland. Der bisherige Director Sales bei der Aldi Regionalgesellschaft in Herten übernimmt die Position zum 1. Januar 2025.

Aldi Nord füllt damit die nach dem überraschenden Abgang von Gianfranco Brunetti vakante Stelle des Managing Director mit dem bisherigen Director Sales in der Aldi Herten. Seine neue Stelle wird Klunke zum Januar 2025 antreten. Laut Aldi bringt Klunke eine hohe Expertise im Kerngeschäft sowie im Marketing- und Kommunikationsbereich mit, die ihn für die neue Position prädestiniert. Insgesamt ist Klunke knapp sieben Jahre bei Aldi Nord tätig, und zwar zunächst als Regionalverkaufsleiter und dann als Director Sales und Leiter Verkauf mit Prokura.

Klunke absolvierte seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel an der Hansaschule-Berufskolleg Münster von 2013 bis 2015. Anschließend erwarb er den Titel Betriebswirt (VWA) an der VWA Hochschule für sein berufsbegleitendes Studium in Münster. Seinen Bachelor of Arts absolvierte er an der Fachhochschule Münster und seinen Master of Science an der Hochschule Bochum.

Seine berufliche Laufbahn begann er als dualer Student und Assistent der Geschäftsleitung bei Franz Rüschkamp. Danach arbeitete er als Consultant in der Wirtschaftsprüfung bei PwC. Bei Aldi Nord war er zunächst als Regionalverkaufsleiter tätig, bevor er zum Director Sales und Leiter Verkauf (Prokurist) aufstieg. Seit Januar 2021 ist er in dieser Position tätig und wird ab Januar 2025 die Rolle des Managing Director Marketing & Communications übernehmen.

Bis zum Jahresende wird Klunke eine umfangreiche Einarbeitung durchlaufen, die ihn unter anderem in die Aldi-Landesgesellschaften nach Belgien und Spanien führen wird. Diese Vorbereitung soll ihm helfen, sich optimal auf seine neuen Aufgaben vorzubereiten und nahtlos in die neue Rolle einzufinden, wie Absatzwirtschaft berichtet.