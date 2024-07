Die Rewe Group wehrt sich gegen Berichte im Handelsblatt über eine angeblich hohe Verschuldung. Finanzvorstand Telerik Schischmanow wies in einem Interview Darstellungen zurück, wonach das Unternehmen von Schulden in Höhe von 16 Milliarden Euro belastet sei. „Die Aussagen in dem Artikel sind nicht richtig“, erklärte Schischmanow auf der Homepage der Rewe Group.

Der Finanzchef stellte klar, dass es sich bei den genannten 16 Milliarden Euro um die sogenannte Nettoverschuldung handle. Diese sei keine echte Forderung, sondern der bilanztechnisch vorgeschriebene Ausweis von Leasingverbindlichkeiten. „Das sind in unserem Fall vor allem zukünftige Mieten für unsere Standorte“, erläuterte Schischmanow.

Der Rewe-CFO betonte, dass das Unternehmen 2023 das beste Jahr seiner Geschichte verzeichnet habe. „Die Rewe Group ist solide und stabil aufgestellt“, versicherte Schischmanow. Er räumte ein, dass das Unternehmen jährlich 200 bis 400 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehme. Dies stehe aber im Zusammenhang mit Investitionen in die Unternehmensentwicklung und das Wachstum.