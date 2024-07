Gestern war ein großer Tag für Lionel Souque, wie der Vorstandsvorsitzende der Rewe Group selbst mitteilte. Der gebürtige Pariser durfte als einer von 10.000 und Läufern das Olympische Feuer durch Frankreich tragen. Seit April wird das Olympische Feuer durch das Land getragen, um die Vorfreude auf die Olympischen Sommerspiele, die in zehn Tagen beginnen, zu steigern.

Während Souque die Fackel trug, wurden er von seiner Mutter und seinen Freunden begleitet, die die begeisterte Stimmung und positive Energie der Menschen auf den Straßen von Paris miterlebten. Souque verglich die Atmosphäre mit dem Karneval in seiner Wahlheimat Köln und freute sich darüber, ab dem 26. Juli zum ersten Mal in seinem Leben die Olympischen Sommerspiele live vor Ort erleben zu können. Für ihn stünden die Olympischen Spiele nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für Werte wie Respekt, Zusammenhalt und Vielfalt. Diese Werte, so betont er, seien in der heutigen Zeit besonders wichtig und könnten nicht hoch genug geschätzt werden.

Seit 2009 ist Souque CEO von Rewe Deutschland und Mitglied des Rewe-Group-Vorstandes. Seit dem 1. Juli 2017 ist er CEO der Gruppe.