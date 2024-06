Am 27. Juni 2024 feiert „Himmel & Herd by Wasgau in der 1886 Genussfabrik“ seine Premiere im rheinland-pfälzischen Hauenstein. Mit der Neueröffnung erweitert der Händler sein Gastro-Konzept „Himmel & Herd“, das bereits in einigen der 70 Wasgau-Märkte besteht, erstmals um ein eigenständige Restaurants mit Service und Bedienung.

In den neu gestalteten Räumlichkeiten in der Waldenburgerstraße 1 stehen 48 Sitzplätze zur Verfügung, im Außenbereich finden sich weitere 24 Sitzplätze sowie zusätzlich vier hohe Tische mit Sitzgelegenheiten.

„Mit der Übernahme des Restaurants in der ‘1886 Genussfabrik‘ von Josef Seibel öffnet sich für uns als Unternehmen ein ganz neues Kapitel. Wir sehen uns dafür bestens gewappnet vor allem dank der durchweg guten Erfahrungen mit der Gastronomie in unseren Frischemärkten und auch den erfolgreich etablierten Stand-alone-Bäckereien, deren Angebote unsere Kunden seit Beginn begeistert nutzen“, erklärt Sascha Kieninger, Geschäftsführer Wasgau Bäckerei und Konditorei.

Wasgau-typisch liege der Schwerpunkt auf der Verwendung von frischen, saisonalen Zutaten möglichst aus der Region und hochwertigen Produkten aus der hauseigenen Wasgau-Metzgerei. Hinzu kommen eine abgestimmte Weinkarte und eine große Auswahl an weiteren alkoholfreien und -haltigen Getränken. Nachmittags werden Kaffee sowie verschiedenste Kuchenspezialitäten aus der Wasgau Bäckerei und Konditorei angeboten.

„Himmel & Herd by WASGAU in der 1886 Genussfabrik“ ist von Mittwoch bis Sonntag von 11.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. An den Wochentagen können die Gäste bis 14.00 Uhr aus einer Mittagskarte ihre Wahl treffen. Themen-Tage sollen zum häufigen Besuch anregen. So gibt es jeden Mittwoch nachmittags ein „Kaffee-und-Kuchen“-Special, Donnerstagabends stehen Steaks im Fokus. Freitags lädt das Restaurant zum „Bier um 4 und Cocktails“.