Verbraucherstudie Onlinehandel profitiert kaum vom Weihnachtsgeschäft

Die Deutschen geben in diesem Jahr zur Weihnachtszeit trotz starken Verkäufen in der „Black Week“ bisher erneut weniger aus als im Vorjahr. Das zeigen die Ergebnisse der Verbraucherbefragung „Interaktiver Handel in Deutschland“, des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh).