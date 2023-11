Ab heute ermöglicht Microsoft deutschen Unternehmen die Nutzung der Assistenz-KI „Microsoft Copilot“. Rossmann setzt die KI in einer ersten Testphase im Arbeitsalltag ein.

„Microsoft Copilot“, ist eine umfassende und neue Künstliche Intelligenz. Genauer handelt es sich hierbei um eine Assistentenfunktion für die Microsoft 365-Anwendungen und -Dienste.

„Wir bei Rossmann sind seit jeher offen für neue Technologien. Bedeutet unter anderem: Wir probieren gerne neue Sachen aus und legen Wert darauf, stets diejenige Technologie einzuführen und anzuwenden, welche für die jeweilige Aufgabenstellung am geeignetsten scheint.“, sagt Antje König, Geschäftsführerin der Dirk Rossmann GmbH.

Mit dem neuen Assistenten erhoffe sich das Unternehmen eine wichtige Unterstützung seiner Mitarbeiter in der täglichen Nutzung von Office-Programmen, wie Word, Excel, PowerPoint oder Outlook und eine Steigerung der Produktivität des Unternehmens. Das Programm könne möglicherweise auch helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, so der Drogeriewarenhändler. „In Microsoft Copilot sehen wir eine dieser technologischen Lösungen, die den Arbeitsalltag unserer Kolleginnen sowie Kollegen maßgeblich unterstützen und zu einer höheren Produktivität führen kann. Wir beobachten genau die aktuelle Testphase und leiten daraus alle weiteren Schritte ab.“, so König abschließend.