In der neugeschaffenen Position des Geschäftsführers Vertrieb Handel & International übernimmt Rauer zum Herbst nächsten Jahres den internationalen Vertrieb sowie den nationalen Vertrieb Handel von Uwe Albershardt, der das Management Board der Geschäftsführung seit Februar 2022 ergänzt. Albershardt konzentriere sich damit als Geschäftsführer vor allem auf das Marketing und die Marktforschung, den GFGH- und Gastronomie-Vertrieb, den Vertriebsinnendienst, die Geschäftsbereiche Contract Filling und Business Development / Brand Partnerships sowie die Tochtergesellschaft Sauerland Getränke und den Aufbau des AfG-Geschäfts.

Raphael Rauer war zuvor Geschäftsführer Vertrieb und Handel Export bei der Paulaner Brauerei Gruppe und kann auf jahrelange Erfahrung in der Bierbranche verweisen. Vor seinem Einstieg in die Münchner Brauereigruppe war er 17 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Anheuser-Busch InBev in Bremen tätig und verantwortete unter anderem als Sales Director die Handelsgeschicke des Braugiganten. Mit seiner neuen Position verantwortet Rauer das gesamte In- und Auslandsgeschäft im Handelsbereich der Getränkegruppe. In den nächsten Jahren werde der 48-Jährige zudem sukzessive auch die anderen Verantwortungsbereiche von Uwe Albershardt übernehmen.

Damit setzt sich die Geschäftsführung der Haus Cramer Gruppe ab September 2024 wie folgt zusammen: Catharina Cramer (Inhaberin und geschäftsführende Gesellschafterin), Helmut Hörz (CEO, CFO und Vorsitzender der Geschäftsführung), Uwe Albershardt (Geschäftsführer Vertrieb & Marketing), Raphael Rauer (Geschäftsführer Vertrieb Handel & International) sowie Jens Hoffmann (Geschäftsführer Technik).