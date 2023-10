Dr. Henning Bergmann (Foto) tritt als Hauptgeschäftsführer die Nachfolge von Dr. Ludwig Veltmann an, der nach fast 24 Jahren an der Spitze des Verbandes vertragsmäßig Mitte nächsten Jahres ausscheiden wird.

Bergmann wird die Verantwortung für die Interessenvertretung von 230.000 kooperierenden mittelständischen Unternehmen auf Bundes- und EU-Ebene und für die Dienstleistungen des Verbandes übernehmen. „Es freut mich, dass wir mit Herrn Dr. Bergmann einen sowohl mit der deutschen wie der europäischen Politik bestens vertrauten Hauptgeschäftsführer gewinnen konnten.“, so Eckhard Schwarzer, Präsident des Mittelstandsverbundes. „Neben seinen langjährigen Erfahrungen als Geschäftsführender Vorstand in der Verbandsleitung kennt er aus seiner Tätigkeit in der Sparkassen-Finanzgruppe die Struktur von Verbünden aus erster Hand. Er wird mit seinem Gespür für politische Trends und seiner Expertise viele neue Impulse in unserem Verband setzen.“ Zugleich dankte Eckhard Schwarzer Dr. Ludwig Veltmann für seine Arbeit: „Dr. Veltmann hat die Geschäfte unseres Verbandes über fast 24 Jahre überaus erfolgreich geführt. Er hat in dieser Zeit den Verband professionell zu einer starken Stimme in der Politik und einem geschätzten Dienstleistungspartner für unsere Mitglieder entwickelt und zahlreiche nationale und internationale Projekte angestoßen.“

Henning Bergmann, Bankkaufmann und Rechtsanwalt, war seit 2017 Geschäftsführer bzw. Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes für strukturierte Wertpapiere (vormals Deutscher Derivate Verband). Zuvor war er als Leiter Kapitalmarktrecht beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) tätig. Seine berufliche Laufbahn begann beim Sparkassenverband Niedersachsen, wo er als Leiter Beteiligungen sowie als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft fungierte.

Der Mittelstandsverbund vertritt nach eigener Aussage als Spitzenverband der deutschen Wirtschaft in Berlin und Brüssel die Interessen von circa 230.000 mittelständischen Unternehmen, die in rund 300 Verbundgruppen organisiert sind. Die kooperierenden Mittelständler erwirtschaften mit 2,36 Millionen Vollzeitbeschäftigten einen Umsatz von mehr als 511 Milliarden Euro (rund 18 Prozent des BIP) und bieten 440.000 Ausbildungsplätze. Einzelne Verbundgruppen treten unter einer Marke auf, z.B. Edeka, Rewe, Expert, Hagebau und Bäko. Alle fördern ihre Mitglieder durch eine Vielzahl von Angeboten wie etwa Einkaufsverhandlungen, Logistik, IT, Finanzdienstleistungen, Beratung, Marketing, Ladeneinrichtung und Trendforschung.