Mit intelligenten Paketstationen im Umfeld und in den Filialen bietet Budni ein zusätzliches Service-Angebot, mit dem Wege verkürzt und CO2 eingespart werden. 16 Standorte in Hamburgs Filialen sind bereits in Betrieb genommen, bis Ende des Jahres werden insgesamt, auch mit Outdoor-Standorten, 39 Paketstationen bei Budni in Betrieb sein.

Die neuen Paketstationen machen das Empfangen, Retournieren und Versenden von Päckchen und Paketen verschiedener Paketdienstleister an nur einer zentralen Paketstation flexibel und einfach möglich, erklärt Budni. Der gebündelte Lieferverkehr in der Paketauslieferung helfe, Individualverkehr einzusparen und entlaste so die Innenstädte, so Christoph Wöhlke, Geschäftsführer der Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG.

Die Mission von Myflexbox ist es, eine effiziente und klimaneutrale Logistik-Infrastruktur in Europas Städten aufzubauen, Lukas Wieser, Co-CEO und Gründer von Myflexbox. In Österreich beträgt die Anzahl der Paketstationen von Myflexbox aktuell 467, in Deutschland 76, mit mehr als 150 Paketstationen bis Ende des Jahres 2023. Bis Ende 2025 wird das Netzwerk auf rund 4.000 Paketstationen im deutschsprachigen Raum anwachsen.