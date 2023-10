In der von HDE, EHI Retail Institute und Mittelstand-Digital Zentrum Handel gemeinsam eröffneten Retail Garage in Berlin fördert der Retail Innovation Club zukünftig mit seinen Veranstaltungen den Austausch. Der Showroom im Einkaufszentrum The Playce gibt einen Einblick in digitale Technologien im Handel. Das Spektrum reicht von Connected Commerce über künstliche Intelligenz bis hin zum Ladenbau.

Stephan Tromp, stellvertretender HDE-Hauptgeschäftsführer, sagt zum Hintergrund: „Digitale Technologien und kanalübergreifende Strategien werden immer wichtiger. Für das Finden einer passenden Lösung für das eigene Unternehmen kommt es auch auf einen intensiven Austausch innerhalb der Branche an.“ Der Weg in die Digitalisierung sei ein sehr individueller. Hier gebe es kein Patentrezept, aber aus den Erfahrungen anderer Händler lasse sich lernen.