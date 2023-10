In den kommenden Jahren ist der weitere Ausbau an zusätzlich hunderten gemeinsamen Standorten geplant. Die Standorte werden dabei mit Premium-Ladestationen der höchsten Leistungsklasse mit mindestens 150kW je Ladepunkte ausgestattet; das sind so genannte High-Power-Charger (HPC). Je nach Ausstattung des Elektrofahrzeugs können Fahrer so innerhalb von fünf Minuten Strom für 100 Kilometer laden. Alle Ladepunkte sollen dabei mit 100 Prozent Ökostrom versorgt werden.

„Mit dem massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur an unseren Filialen setzen wir bei Noma ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, ein modernes Energiemanagement und die Mobilität von morgen“, heißt es aus dem Unternehmen.