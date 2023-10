Mehr Mehrweg auch im LEH Seit heute macht ein breites Bündnis Druck

Heute nahm ein breites Bündnis mit dem Titel Mehrweg.Einfach.Machen seine Arbeit auf. Es will unter dem Motto #MehrMehrweg zahlreiche Initiativen in Deutschland in Gang setzen. Ziel: Mehrweg soll zum Standard im Außer-Haus-Verzehr werden.