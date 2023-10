Baumgart ist Nachfolger von Guido Hildebrandt, der nach Unternehmensangaben planmäßig in den Beirat wechseln wird. Der künftige CEO war zuletzt als Vorstandsmitglied des Caterers Apetito tätig. Seine Station davor: Jörg Baumgart arbeitete zehn Jahre beim Thyssen-Krupp-Konzern, unter anderem als kaufmännischer Leiter in Rumänien und Leiter Controlling in Frankreich.