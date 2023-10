Erster Händler in Deutschland Neue Netto-App bietet digitale Kostenrückerstattung

Als angeblich erster Lebensmittelhändler in Deutschland bietet Netto auf seiner heute vorgestellten neuen App eine digitale Kostenrückerstattung für Lebensmittel und Getränke an. Das Einführen der Netto+ App wird durch zahlreiche Marketingmaßnahmen am POS und auf allen digitalen Kanälen begleitet.