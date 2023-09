Hintergrund: Bei der Digitalisierung will die Schwarz Gruppe möglichst unabhängig von außereuropäischen Anbietern sein. Deshalb will die Schwarz Gruppe dieses Kernthema selbst entwickeln und vorantreiben. IT-Lösungen für die eigene umfangreiche und komplexe IT-Infrastruktur sollen erst dann extern angeboten werden, wenn sie stabil funktionieren und einen echten Mehrwert schaffen. Der Schwerpunkt liegt auf den Schlüsseltechnologien Cloud, Cyber Sicherheit und Künstliche Intelligenz.



Schwarz Digits wird von einer Doppelspitze verantwortet. Sie besteht aus den beiden Co-CEOs Christian Müller und Rolf Schumann. Zu Schwarz Digits gehören künftig die Schwarz IT, Schwarz Digital, STACKIT, XM Cyber, Kaufland e-commerce, Lidl e-commerce, der Retail-Media-Anbieter Schwarz Media und die Full-Service-Digitalagentur mmmake. Insgesamt sind 7.500 Mitarbeiter in der neuen Sparte tätig.