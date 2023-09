Supermarktkette erneut in der Krise Real GmbH meldet Insolvenz an

Die Real GmbH (Mein Real) ist in die Insolvenz gerutscht. Nach LP-Informationen und übereinstimmenden Medienberichten der Wirtschaftspresse wurde am heutigen Vormittag von den Verantwortlichen der Supermarktkette der Weg zum Amtsgericht Mönchengladbach gesucht. Das Ziel soll eine Insolvenz in Eigenverantwortung sein.