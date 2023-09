Der Süßwarenmarkt hat nach Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) das beste Ostergeschäft der letzten fünf Jahre verzeichnet. Für das Jahresendgeschäft raten die Konsum-Experten Herstellern und Händlern dazu, erneut saisonale Kaufanreize zu schaffen und Veganes in Szene zu setzen.

Vegane Süßwaren werden bei den Deutschen immer beliebter: An Ostern 2023 verzeichneten sie ein Umsatzplus von 14 Prozent und entgegen dem allgemeinen Trend auch ein Absatzplus von 2 Prozent. Grund hierfür war die gestiegene Käuferanzahl von 17,8 auf 18,5 Millionen. Die Anzahl der Käufer für vegane Osterartikel lag wie im Vorjahr bei 1 Million. Besonders beliebt sind vegane Süßwaren bei den jüngeren Generationen: Millennials (Verbraucher unter 40 Jahren) machen beispielsweise 31 Prozent der Käufer aus.

Um den Absatz zu saisonalen Anlässen auch im Jahresendgeschäft zu steigern, sollten Hersteller und Händler, laut GfK, den Verbrauchern immer wieder zusätzliche Kaufanreize bieten. Kinderlose Haushalte seien oft geneigt, bei saisonalen Süßwaren zu sparen, während Familien ihren Kindern damit weiterhin eine Freude machen wollten. Außerdem könne es sich lohnen für vegane Konsumenten alternative Produkte stärker in Szene zu setzen, etwa durch eine zentrale Platzierung oder auffällige Beschilderung in den Regalen sowie eine stärkere Präsenz in den Handzetteln.

Mit 3,2 Milliarden Euro war die Ostersaison 2023 für die Süßwarenbranche die umsatzstärkste seit fünf Jahren. Davon sind 506 Millionen Euro Umsatz allein auf Osterartikel zurückzuführen. Der Umsatzanstieg war jedoch rein preisgetrieben, mit einer Steigerung der Durchschnittspreise um 12 Prozent für Süßwaren und 8 Prozent für Osterartikel im Vergleich zur Saison 2022, so die GfK. Während der Umsatz mit Süßwaren um 9 Prozent stieg, ging der Absatz um knapp 3 Prozent zurück. Ähnlich verhält es sich bei reinen Osterartikeln, wo die Umsätze um 2 Prozent zunahmen, der Absatz jedoch um 5 Prozent zurückging.