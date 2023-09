Mit digitalen Stelen in den Eingangszonen von circa 3.000 Rewe-Märkten sieht sich das Kölner Handelsunternehmen als Vorreiter im deutschen LEH. Nun geht das Team Customer Insights & Media (CIM) von Christian Raveaux die nächsten Schritte.

Ab dem vierten Quartal stehen Advertisern erste Targetings bei der Buchung der Stelen zur Verfügung. So können interessierte Unternehmen beispielsweise bereits nach Bundesländern, Städten, PLZ-Gebieten oder auch nach Rewe-Regionen werben. Möglich sind aber auch distributionsangepasste Werbeausspielungen. Das heißt, dass die Werbung einer Herstellermarke nur in den Märkten ausgespielt wird, in denen das Produkt auch distribuiert ist.