Wer sind die diesjährigen Nominierten beim Käse-Star 2023? Das verraten Ihnen schon heute unsere Reels. Also halbminütige Filme, in denen die Erstverkäuferinnen kurz ihre Theke vorstellen, auf dem Instagram-Kanal der Lebensmittel Praxis. Klicken Sie hinein! Einen Überblick über alle Finalisten mitsamt der wichtigen Kennzahlen lesen Sie dann in der nächsten Ausgabe (LP 14) der Lebensmittel Praxis, die am 1. September erscheint.

Zu den Reels auf Instagram

Am 18. September entscheidet eine Fachjury, welche Platzierung im Wettbewerb die Kandidaten erreichen. Seien Sie mit dabei, wenn wir die Preisträger und Nominierten auszeichnen! Natürlich mit vielen weiteren Informationen, ausführlichen und spannenden Videos und nicht zuletzt einem praxisorientieren Rahmenprogramm. Die Veranstaltung findet auf dem Petersberg bei Bonn statt, anmelden können Sie sich hier: https://lebensmittelpraxis.de/veranstaltung-kaesestar.html