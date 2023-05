Supermarkt des Jahres 2023 Verfolgen Sie die Preisverleihung online!

Am 10. Mai ist es so weit: Die besten Supermärkte des Jahres sowie die Mitarbeiter des Jahres werden bei der LP-Gala in der Zeche Zollverein in Essen gekürt. Die nominierten Märkte und Unternehmen planen bereits Public Viewing Events. Schalten auch Sie sich dazu; ab 18.45 Uhr wird die Preisverleihung online gestreamt.