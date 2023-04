In den vergangenen Jahren ist vermehrt zu beobachten, dass Handelsimmobilien durch Revitalisierungsmaßnahmen, Flächenumwandlungen, Mixed-Use-Konzepte und Quartiersentwicklungen anders genutzt werden als zuvor. So äußert sich auch Studienautorin Lena Knopf aus dem Forschungsbereich Immobilien und Expansion: „Ein Trend geht dahin, dass bisherige Handelsnutzungen durch andere Nutzungsformen ersetzt werden. Wenn großflächige Mieter ausziehen oder ihre Flächen verkleinern, ist die Suche nach geeigneten Nachmietern oft schwierig. An vielen Standorten wird die bessere Lösung darin gesehen, solche überschüssigen Flächen beispielsweise für Fitnessstudios, medizinische Dienstleister oder Büromieter umzuwandeln.“

Dennoch zählte der EHI Report, der ab Mitte Mai erhältlich ist, erstmalig über 500 Shopping-Center mit einer Mindestgröße von 10.000 Quadratmeter in Deutschland. Durchschnittlich besitzen die Center eine Fläche von 32.000 Quadratmeter. Mit einem Anteil von 17,7 Prozent (90 Center) befinden sich die meisten Shopping-Center in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern mit 58 Centern und Baden-Württemberg mit 52 Centern.

Die meisten Shopping-Center sind mittlerweile mit 47,5 Prozent in Innenstadt-Lage anzutreffen. In den 90er Jahren wurden jedoch vor allem am Stadtrand und in den Stadtteilen Shopping-Center eröffnet. Dies verschob sich jedoch bereits in den 2000er Jahren und hielt etwa bis in die 2010er Jahre an. Danach wurde das Flächenangebot langsam knapp, sodass in den letzten Jahren nur noch einzelne Center eröffnet wurden. Davon wurden drei Viertel der aktuellen Neueröffnungen in City-Lage realisiert.