Verdi rief am Wochenende in einigen Galeria Karstadt Kaufhof Filialen in Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen zu Warnstreiks auf. Die Filialen blieben dennoch geöffnet.

19 Kaufhäuser waren von den ganztägigen Warnstreiks am Samstag betroffen. Grund für die Streiks in den drei Bundesländern ist der von den Gläubigern gebilligte Sanierungsplan für das Unternehmen. Dieser sieht die Schließung von 47 der 129 Filialen vor und umfasst damit einen Verlust von etwa 4000 Arbeitsplätzen in den Filialen und 300 in der Essener Zentrale. Der Galeria-Vorstand bezeichnete die Warnstreiks vorab als rechtswidrig und kritisierte die ruinösen Schäden, die durch die Proteste an einem Samstag verursacht werden würden.

Verdi begründet die Protestaktionen mit den festgefahrenen Tarifverhandlungen und verlange unter anderem die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels. „Die Belegschaften stecken seit vielen Jahren Geld in die Sanierung des Unternehmens und verzichten auf bis zu 5500 Euro jedes Jahr“, so die Verdi-Vizevorsitzende Heike Lattekamp aus Hamburg. Galeria habe jedoch zuletzt die Rückkehr zum Flächentarifvertrag ausgeschlossen und stattdessen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten gefordert, woraufhin die ersten regionalen Warnstreiks ausgelöst wurden.

Der Konzernchef Miguel Müllenbach und der Galeria-Generalbevollmächtigte Ardt Gewitz betonten in einem Brief an die Verdi-Spitze, dass Galeria Karstadt Kaufhof sich nach wie vor in einer „existenziellen Krisensituation“ befinde. „Der Insolvenzplan beruht auf der Erwartung, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, nach dem Verzicht die Forderungen begleichen zu können. In einer solchen Situation dem Unternehmen zielgerichtet massiven wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, indem man an einem der wesentlichen Einkaufstage des Jahres Filialen bestreiken lässt und zur Schließung zwingt, konterkariert eklatant das Ziel des Insolvenzplans, wenigstens einen kleinen Anteil der Forderungen befriedigen zu können“, so der Galeria-Chef.