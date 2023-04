Das Segment der ganzen Bohne soll in diesem Jahr erstmalig den klassisch gemahlenen Kaffee ablösen. Ebenso ist ein steigender Trend in Richtung Außer-Haus-Verzehr wahrnehmbar.

Knapp 4 Tassen Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Tag. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es noch etwa 3,4 Tassen pro Person. Damit ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Bevölkerung und verdrängt sogar Produkte wie Wasser und Bier.

Bei der Zubereitung zu Hause wird die Verwendung der ganzen Bohne immer beliebter. Mit einem Marktanteil von 44 Prozent und damit einem Zuwachs von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht das Segment der ganzen Bohne erstmals ein ähnliches Niveau wie das des gemahlenen Kaffees. Laut Kaffeeverband sollen 2023 sogar mehr ganze Bohnen als klassisch gemahlener Kaffee verkauft werden. Dies läge vor allem an der steigenden Anzahl der Kaffeevollautomaten. So besitze mittlerweile fast jeder dritte Haushalt ein solches System, so Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Kaffeeverbund Hamburg. Einen kleinen Marktanteil machen zusätzlich Pads mit 6 Prozent und Kapseln mit 5 Prozent aus.

Ein weiterer zu beobachtender Trend: Immer mehr Kaffee wird Außer-Haus verzehrt. So wurden 2022 etwa 479.700 Tonnen Röstkaffee verkauft. Im Vergleich zu 2021 nahm damit der Kaffeekonsum in der Gastronomie um 45 Prozent zu. Grund dafür ist vor allem die Schließung vieler Gastronomiebetriebe Anfang 2021. Nun möchten sich die Verbraucher wieder mehr außerhalb der eigenen 4-Wände zum Kaffee trinken verabreden und auch die klassische Kaffeepause während der Arbeitszeit erlebt aufgrund sinkender Home-Office-Zahlen ihr Revival, so Preibisch.