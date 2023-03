Röcke blickt auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Lebensmittelbranche zurück. Darunter arbeitete er rund 12 Jahre in der Süßwarenbranche bei Mars Wrigley und war dort in verschiedenen Positionen tätig.

Nach seinem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Pforzheim startete Fabian Röcke seinen beruflichen Werdegang im Marketing bei Friesland Campina in Deutschland. Im Jahr 2011 wechselte er zu Mars Wrigley, wo er in unterschiedlichen Positionen im Marketing und Vertrieb Erfahrungen sammelte. Hier war er zuletzt als Sales Director für Mars Wrigley Deutschland zuständig.

Frédéric Pirard, Aufsichtsratsvorsitzender bei CFP Brand sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass Fabian Röcke aufgrund seiner jahrelangen Branchentätigkeit der Richtige ist, die Nachfolge von Jörg Beiss anzutreten und CFP Brands in die Zukunft zu führen. Seine Expertise wird dazu beizutragen, den Status von CFP Brands als bevorzugter Lieferant auf dem deutschen Markt weiter zu stärken.“