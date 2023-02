Das System erfülle die höchsten Datenschutzanforderungen und sei entsprechend zertifiziert, teilte die BLE zum Start mit. Eine technische Rückverfolgung eingehender Hinweise ist nicht möglich. Das Hinweisgebersystem ist unter www.bkms-system.com/utp erreichbar. Filme veranschaulichen die Handlungsmöglichkeiten.

Personen oder Unternehmen, die von unlauteren Handelspraktiken betroffen sind oder davon Kenntnis haben, schreckten früher aus Sorge vor negativen Konsequenzen für ihren Arbeitsplatz oder ihre Lieferbeziehung oft davor zurück, Informationen an die BLE weiterzuleiten. Weil Insider-Kenntnisse jedoch sehr wertvoll für die Aufdeckung, Abstellung und Ahndung von unlauteren Handelspraktiken sind, wurde das anonyme Meldesystem eingeführt. Die BLE ist Durchsetzungsbehörde für das 2021 in Kraft getretene Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz (AgrarOLkG), mit dem Deutschland die UTP-Richtlinie der EU in nationales Recht umgesetzt hat.