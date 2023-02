Leergutannahme Handel testet Tomra R1

Den Tomra R1, den Automaten, in den man Flaschen und Dosen einfach hineinschütten kann, statt sie einzeln einzulegen, testet aktuell Rewe Richrath in Köln-Niehl. Den Tomra R1 gibt es außerdem noch in sechs weiteren Märkten der Rewe.