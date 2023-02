Karneval Wirtschaftsfaktor für die Regionen

Gastronomie und Einzelhandel erwirtschaften an Karneval mindestens 1,65 Milliarden Euro, wie neue Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen. Übernachtungen an diesem Karnevalswochenende sind in Köln anderthalbmal so teuer wie gewöhnlich.