Vom Logistikstandort im brandenburgischen Ragow Mittenwalde aus beliefern rund 40 Fahrer von Montag bis Samstag zunächst zwischen 9 und 22 Uhr, später zwischen 6 und 22 Uhr alle zwölf Bezirke der Hauptstadt. Neukunden dürfen sich im ersten Monat ab einem Bestellwert von 40 Euro zudem über Gratis-Lieferungen freuen, so Malte Nousch, Managing Director von Oda Deutschland.

Das Sortiment umfasst frische Produkte wie Obst und Gemüse, Milch- und Tiefkühlprodukte, Fleisch- und Backwaren, Getränkekisten, vegane und vegetarische Lebensmittel sowie Haushaltsartikel. Es soll in den kommenden Monaten auf bis zu 12.000 Artikel aufgestockt werden. Aktuell sind etwa 12 Prozent des Gesamtsortiments im Preiseinstieg angesiedelt, 11 Prozent sind Bio-Produkte. Etwa ein Viertel der Lieferanten sind regionale und lokale Erzeuger. Neben dem Hauptlieferanten Bünting, bezieht Oda seine Produkte unter anderem von Werder Frucht, der Märkischen Agrargenossenschaft, der Hofmolkerei Hemme-Milch in der Uckermark und der Biomanufaktur Havelland aus Velten. Zusätzlich listet Oda als einziger Online-Supermarkt in Deutschland rund 400 Produkte der Bio Company-Eigenmarke.

Darüber hinaus kooperiert Oda mit zahlreichen Food-Startups wie Every Foods, Mondarella und Happy Ocean. Auf Wunsch vieler der 2.000 Testnutzer fügt Oda seinem Sortiment in den nächsten Wochen noch 20 typisch norwegische Produkte hinzu. Zunächst erhalten die Berliner ihre Einkäufe frühestens am Folgetag, später will Oda auch Same-Day-Lieferungen anbieten. Die Kosten für die Lieferung betragen je nach gewähltem Zeitfenster und Bestellwert zwischen 0 und 3,99 Euro