Als neue Spitze in dem Familienunternehmen übernimmt Schult die Gesamtverantwortung für die Bereiche Vertrieb, Marketing/Produktmanagement und Unternehmensstrategie. Der 59-jährige bringt vielreichende Erfahrungen in der Konsumgüterbranche mit. Seine bisherigen Schwerpunkte lagen in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie der strategischen Markenentwicklung.

Darüber hinaus verfügt der neue Geschäftsleiter über langjährige Erfahrungen in der Lebensmittelbranche. Zuletzt arbeitete er als Sprecher der Geschäftsführung von Nordgetreide in Lübeck. Als Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Logistik war er die fünfzehn Jahre zuvor bei Hela Gewürzwerk Hermann Laue tätig. Jutta Geiger-Saumweber, geschäftsführende Gesellschafterin bei Werder sagt: „Mit seinen langjährigen fundierten Erfahrungen und seinem breitaufgestellten Knowhow ist er für die strategische Entwicklung des Unternehmens mit unserer Wachstumsstrategie eine echte Verstärkung.“