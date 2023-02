Elke Wilgmann hat ihre Karriere bei Rewe vor über 20 Jahren im Strategiebereich gestartet. 2018 wechselte sie nach Österreich und ist dort aktuell als Vorstand von Billa Consumer für die Bereiche Marketing, Strategie, Nachhaltigkeit und E-Commerce verantwortlich. Zuvor leitete sie bereits drei Jahre das Marketing von Rewe.

Clemens Bauer ist seit 2020 verantwortlich für das Marketing bei Rewe und wird künftig den Bereich E-Commerce übernehmen. 2012 trat er, nach ersten Erfahrungen in der Industrie und Beratung, als Funktionsbereichsleiter Development & Consulting in die Rewe Group ein. Bevor er 2020 Marketing Geschäftsleiter bei Rewe wurde wechselte er 2016 als Geschäftsführer zu Zoo Royal.

Drasko Lazovic, seit 2019 Geschäftsleiter des Rewe Liefer-/Abholservices, wird mit Wirkung zum 1. Mai die operative Leitung von Penny Tschechien übernehmen. Damit tritt er die Nachfolge von Mathias Mentrop an. Im Juli 2014 trat Lazovic als Head of Expansion, Netzwerke und Formate bei Rewe digital ein. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei Metro Cash & Carry Deutschland tätig, zuletzt als Hauptabteilungsleiter Business Model Migration.

Michael Paterno arbeitete von 2011 bis in diversen Stabsfunktionen bei Rewe Deutschland und Österreich. Darauf war er Mitglied der Geschäftsführung von Bipa, bevor er 2020 in den Vorstand von Billa wechselte. Paterno verantwortet bei Billa das Ressort Insights und damit die Bereiche Analytics & CRM, Operations und Controlling. Im Zuge der Neustrukturierung werden die bestehenden Ressorts im neuen Ressort „Consumer & Insights“ bei Billa zusammengeführt