Lieferdienste Getir will Gorillas rasch kaufen

Der türkische Schnelllieferdienst Getir will seinen Berliner Rivalen Gorillas noch in dieser Woche übernehmen. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Insider berichtete, soll der Deal am Freitag unter Dach und Fach gebracht werden. Der Abschluss der Transaktion solle kurz darauf erfolgen.