Sander van der Laan wird zum 1. November 2022 CEO von Douglas. Er übernimmt das Amt von Tina Müller (Foto), die auf eigenen Wunsch in den Aufsichtsrat wechselt, wie der Beauty-Konzern bekannt gibt.

Van der Laan hat zuletzt mehr als sechs Jahre als CEO die Geschicke des niederländischen Non-Food-Retailers Action gelenkt und trieb unter anderem die internationale Expansion von Action in Europa in zehn Ländern voran. Zuvor war er über 16 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für das Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize tätig – zuletzt als Geschäftsführer der führenden niederländischen Einzelhandelskette Albert Heijn.