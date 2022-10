In ihrer neuen Position wird Kischkat die Bereiche Consumer und Shopper Marketing, Professional Oral Care Marketing, Strategic Pricing, Retail Category Development, Scientific Affairs und Digital Transformation verantworten. Sie berichtet damit ab sofort an Gérald Mastio, der seit 2021 Vice President und General Manager für das Central Europe West Hub von Colgate-Palmolive ist.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, eine multidisziplinäre Abteilung in einem Unternehmen zu leiten, das mit seinen bekannten Marken einen relevanten und nachhaltigen Mehrwert für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Konsumentinnen und Konsumenten bringt“, sagt Anja Kischkat. „Wir wollen die Konsumenten und Konsumentinnen an den relevanten Touchpoints erreichen, d. h. vom Zahnarztstuhl bis hin zum Point-of-Sale. Im Fokus stehen dabei unsere starken Mundpflege-Marken elmex, meridol und Colgate“, so die neue Consumer Experience Direktorin weiter.

Zuletzt war Anja Kischkat als Sector Lead bei dem Unternehmen Snap Inc. tätig. Davor hat sie viele Jahre für Unilever gearbeitet und sammelte dort nationale und internationale Erfahrungen im Marketing, Vertrieb und General Management. Zudem leitete sie hier in den letzten Jahren die Digital Transformation des Unternehmens.