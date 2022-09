Das ergaben die Ergebnisse einer vom Handelsverband Deutschland (HDE) in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage. Diese wurde in den ersten beiden Septemberwochen mit 1.600 Teilnehmern durchgeführt. In den Ergebnissen heißt es weiter, dass sich sogar rund 76 Prozent der Befragten für die kommenden Monate darauf einrichte, sparsamer einzukaufen. Rund 60 Prozent der Befragten gaben an, beim Lebensmittelkauf verstärkt Sonderangebote zu nutzen. 46 Prozent verzichten auf den Kauf bestimmter Produkte, während knapp ein Drittel insgesamt nur noch kleinere Mengen kauft.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagt: „Die Konsumstimmung ist seit Monaten im Keller, die Kundinnen und Kunden sind mit Blick auf die großen Unsicherheiten bei Energie und Preisen sehr zurückhaltend.“ Demnach müsse die Branche in den Hilfsprogrammen der Bundesregierung beachtet werden. „Wer die Branche vergisst, ignoriert ihre Bedeutung als Arbeitgeber und Kernelement der Innenstädte“, betont der HDE-Geschäftsführer. Eine Weitergabe der Preissteigerungen an die Kunden sei in Anbetracht des dramatischen Kaufkraftverlustes von privaten Haushalten entweder nur begrenzt oder gar nicht möglich.