Die Supermärkte in Deutschland konnten (ohne Discounter) laut EHI im Jahr 2021 ihre Umsätze weiter steigern. Diese stiegen gegenüber Vorjahr um 2,2 Milliarden Euro und im Vergleich zum Jahr 2019 sogar um knapp 11 Milliarden Euro.

Dabei profitierten große Supermärkte mit Flächen zwischen 2.500 und 5000 Quadratmeter ebenso wie Supermärkte mit Flächen von 400 bis 2.500 Quadratmetern. Laut EHI legten die großen Läden im Umsatz um 1,3 Milliarden Euro zu, während die kleineren Supermärkte 900 Millionen Euro mehr einnahmen. Auf diese Enwicklung wies das EHI-Institut anlässlich des 65. Jahrestages des ersten modernen Supermarktes in Deutschland hin.

Der Umsatzsprung laut EHI-Zahlen zwischen den beiden vergangenen Jahren entspricht der normalen Entwicklung, wie sie seit 2011 zwischen aufeinander folgenden Jahren regelmäßig war. Sie lag in der Regel immer bei einem Umsatzuwachstum von 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr. Allerdings im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, stieg der Umsatz um rekordhafte 13 Prozent an, in Summe 8,7 Milliarden Euro. Lebensmitteleinzelhändler profitierten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den von der Politik verfügten Lockdowns. Dabei ergab sich die Größe und das breite Sortiment der Supermärkte als Vorteil, denn Verbraucher reduzierten wegen der Kontaktbeschränkungen auch die Frequenz der Supermarktbesuche. Dabei erhöhte sich jedoch die Einkaufmenge des einzelnen Einkaufs deutlich. Discountmärkte mit einer kleineren Produktvielfalt waren dort eher im Nachteil.