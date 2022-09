Das Berliner Unternehmen Dörrwerk und seine Marke Rettergut werden vollständig von Followfood übernommen. Mit Dörrwerk als Spezialist für die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung soll Followfood zum führenden Anbieter geretteter Lebensmittel werden, so die Verantwortlichen des Deals.

Mit der Übernahme runde die Akquisition das Portfolio von Followfood folgerichtig ab, ist Julius Palm, Leiter Strategie und Marke und stellvertretender Geschäftsführer bei Followfood überzeugt: „Wenn wir über CO2 oder Biodiversität in der Lieferkette sprechen, dann ist das Thema Lebensmittelverschwendung absolut zentral. Denn ca. ein Drittel der Lebensmittel, die angebaut werden, landen auf dem Müll. Mehr als die Hälfte dieser Verschwendung findet in den Lieferketten statt, bevor die Produkte überhaupt bei den Konsumenten landen. Das ist ein Skandal und hier haben wir gleichzeitig einen der größten Hebel, um klima- und umweltfreundlich Nahrung herzustellen.“

Die Dörrwerk-Gründer Stefan und Philipp Prechtner, die weiterhin im Unternehmen bleiben sollen, sind ebenfalls von der Eingliederung in ein größeres Unternehmen überzeugt, das „die Werte von Rettergut zu 100 Prozent teilt“, so Prechtner. Dies sei eine „Ideallösung für die Zukunft des Unternehmens“.

„Natürlich war auch für uns diese Akquisition im aktuellen Marktumfeld eine enorme Kraftanstrengung“, erklärt Followfood-Geschäftsführer Jürg Knoll. „Gerade in der heutigen Zeit, in der die Knappheit von Lebensmitteln, aber auch die Umweltfolgen einer industriellen Landwirtschaft immer stärker zum Vorschein treten, wird deutlich, wie sinnlos und verantwortungslos es ist, dass ein Drittel aller Lebensmittel im Müll oder wieder auf dem Feld landen. Das zu bekämpfen, daran möchten wir künftig mit unserer ganzen Kraft arbeiten“, so Knoll abschließend.