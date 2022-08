Handelskonzern Walmart steigert Umsatz

Der größte US-Einzelhändler Walmart hat seinen Umsatz im jüngsten Quartal in einem Umfeld hoher Inflation und gestörter Lieferketten deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juli legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf 152,9 Milliarden Dollar (150,49 Mrd. Euro) zu, wie Walmart am Dienstag mitteilte.