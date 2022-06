„5xD“-Angebot Lidl setzt auf heimisches Fleisch

Lidl hat die Lieferkette für nahezu sein gesamtes Wurst- und Frischfleischsortiment auf „5xD“ umgestellt. Ab sofort bietet der Lebensmittelhändler in allen über 3.200 Filialen unter der Eigenmarke "Metzgerfrisch" Wurstwaren sowie Schweine-, Rind- und Geflügelfrischfleisch an, wobei die Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung in Deutschland erfolgen („5xD“).