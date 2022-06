Alle Bio-Siegel haben ein Ziel gemeinsam: Sie sollen Verbraucher den Weg zu Produkten weisen, die aus ökologischer Erzeugung stammen. Produkte mit dem Naturland-Zeichen erfüllen den Angaben zufolge höchste ökologische und soziale Standards, die deutlich über die Anforderungen der EU-Verordnung hinausgehen. Das Engagement der Organisation ist vielfältig: Öko-Kompetenz und soziale Verantwortung gehören für Naturland zusammen – in der heimischen Landwirtschaft und weltweit. Naturland engagiere sich im fairen Handel, sei führend in der ökologischen Aquakultur und setze auch in der ökologischen Waldnutzung Standards. Mit mehr als 140.000 Landwirten in 60 Ländern weltweit sei Naturland der größte internationale Verband für ökologischen Landbau aus Deutschland und stehe in besonderer Weise für die Unterstützung kleinbäuerlicher Kooperativen und die Gestaltung fairer und transparenter Lieferketten.