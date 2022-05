Auch im laufenden Geschäftsjahr sieht man sich auf Kurs: So lag das Umsatzplus im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei 89 Prozent, teilt das Unternehmen mit. Mit rund 15 Millionen Downloads habe die Einkaufs-App weltweit nochmals deutlich bei den Nutzerzahlen zulegen können. Alleine in Deutschland würden über 1,65 Millionen Menschen monatlich die Bring!-App verwenden (Stand Mai 2022).

Betrieben wird Bring! von der 2015 gegründeten Bring! Labs AG. Seit dem Zusammenschluss mit Profital Anfang 2022 betreibt das Unternehmen auch die Schweizer Prospekte-App und -Plattform. Auch diese konnte 2021 ein deutliches Wachstum verzeichnen: Profital steigerte den Jahresumsatz laut Unternehmensangaben um über 40 Prozent und konnte diesen Trend auch im 1. Quartal dieses Jahres fortführen.

„Die Corona-Pandemie – das zeigte kürzlich eine Bring!-Umfrage – hat dazu geführt, dass die Menschen bewusster einkaufen. Das macht die Einkaufsplanung umso wichtiger“, erklärt Marco Cerqui, CEO und Co-Founder der Bring! Labs AG. „Das deutliche Wachstum belegt diese gestiegene Bedeutung – und dass die Apps Bring! und Profital die perfekten Begleiter für alle Phasen des Einkaufs sind.“

Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum in 2021 sei die deutliche Zunahme des Werbegeschäfts gewesen, heißt es in der Pressemeldung. Namhafte Neukunden in Deutschland waren unter anderem Alpro, Ferrero, Bertolli, Meggle und Edeka. Bring! bietet Markenartikel- und Handelsunternehmen eine Mobile-Advertising-Plattform, über die sie ihre Zielgruppen bei der Planung und Durchführung des Einkaufs erreichen können.

Mit dem Umsatz-, Nutzer- und Kundenplus ist auch das Bring! Labs Team deutlich gewachsen. Von gut 20 Mitarbeitenden im Dezember 2020 hat es sich bis Mai 2022 auf rund 50 Personen mehr als verdoppelt. Zu den Neuzugängen zählt auch Fabian Serger. Ab Mitte Mai ist der Marketing- und Digitalexperte als Head of Marketing für den gesamten Marketing-Bereich des Unternehmens verantwortlich. Der 36-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Performance Marketing und E-Commerce sowie über einen Master-Abschluss in Electronic Media der Hochschule der Medien Stuttgart und war mehrere Jahre Dozent an der Klubschule Migros, die größte Weiterbildungsinstitution der Schweiz.

2022 will die Bring! Labs AG das Umsatzwachstum fortsetzen. Der weltweite Jahresumsatz 2022 soll in zweistelliger Millionenhöhe liegen.