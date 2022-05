Wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung weiter bekannt gaben, trägt Hermes Fulfilment, der zentrale Lagerlogistikdienstleister der Otto Group, so dem wachsenden Sendungsvolumen Rechnung und schafft die Voraussetzungen für eine termingerechte Zustellung beim Endkunden. Kevin Kufs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hermes Fulfilment GmbH, wird mit den Worten zitiert: „Wir freuen uns, dass wir im Zuge unserer Kooperation mit

Metro Logistics in kurzer Zeit von bis zu 15 Prozent zusätzlicher Lager- und Umschlagkapazität profitieren und somit die erhöhte Nachfrage in der Großstücklogistik bedienen können. Denn nicht nur der E-Commerce mit kleinvolumiger Ware boomt, auch das Geschäft mit großvolumiger Ware verbucht deutliche Zuwächse, da immer mehr Kunden der Otto Group Möbel und große Elektrogeräte online bestellen.“