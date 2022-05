Zu Edeka Rhein-Ruhr gehören unter anderem auch die Marktkauf SB-Warenhäuser, die trinkgut Getränkefachmärkte sowie die Handwerksbäckerei Büsch und der Fleischhof Rasting. Alle Unternehmenszweige trugen den Angaben zufolge gemeinsam zum Wachstum im vergangenen Jahr bei. Mit 13 neuen Märkten beträgt die Gesamtverkaufsfläche aktuell 1,2 Millionen Quadratmeter. Ein durchschnittlicher EDEKA Markt ist in der Region aktuell rund 1.500 Quadratmeter groß.

Zu den wichtigsten Themen im vergangenen Jahr gehörte für das Unternehmen auch der Abschluss von zwei Großprojekten. Seit August 2021 arbeiten die rund 700 Mitarbeitenden der Großhandlung an einem Standort – dem Edekaplatz 1 in Moers – zusammen. In direkter Nachbarschaft zum Dienstleistungs- und Nahversorgungszentrum ist hier eine moderne Arbeitswelt entstanden, an der Mitarbeiter von drei verschiedenen Standorten zusammengezogen sind. Auch das Logistikzentrum in Oberhausen nahm im vergangenen Jahr seinen Betrieb auf und wird im Sommer 2022 vollständig am Netz sein. Auf 90.000 Quadratmetern lagern hier künftig bis zu 16.000 verschiedene Lebensmittel aus dem Trockensortiment sowie Tiefkühlprodukte und Frischeartikel wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte. Perspektivisch soll die Zahl der Arbeitnehmer auf bis zu 1.000 anwachsen. Fachpersonal wird für das vollautomatisierte Lager nach wie vor gesucht.