Podcast Im Interview: Laure Berment von Too good to go

Große Zahlen! Damit wirft Laure Berment, Geschäftsführerin von Too good to go Deutschland, nur so um sich. Wie viele Lebensmittel landen in der Tonne? Wer schmeißt was weg? Und wie können wir es besser machen? Eins wird deutlich: Landwirte, Hersteller, Händler und Verbraucher müssen an einem Stang ziehen!